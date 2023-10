Idoso é agredido por filha e genro durante briga em Ladário

Um idoso, de 64 anos, procurou a Polícia Militar depois de ser agredido pela filha, de 32 anos, e pelo genro, de 30, na Rua Comandante Souza Lobo, área central de Ladário. O caso aconteceu durante a noite de domingo (15).

Conforme as informações policiais, quando os militares chegaram ao endereço indicado encontraram a vítima com lesão no rosto, pequenas lesões nas costas, no joelho da perna esquerda e estava com o braço direito roxo.

Os dois suspeitos também estavam na residência. A filha do idoso tinha arranhões no braço esquerdo e o genro dele não apresentava nenhuma lesão pelo corpo.

Apesar dos machucados, o motivo da agressão não foi informado as equipes policiais. Diante da situação, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

