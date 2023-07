Idoso é apedrejado por atual da ex-mulher e se defende com cadeirada

Homem, de 45 anos, precisou ser socorrido após levar uma cadeirada na cabeça durante uma briga com o atual marido da sua ex-esposa, durante a noite de quarta-feira (12), em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal e ao chegar no local encontrou a vítima com um corte na testa no lado esquerdo e suspeita de fratura em um dos punhos, causados após a briga, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O autor da cadeirada, de 60 anos, que estava dentro da residência, foi chamado pela equipe e relatou que vive no imóvel juntamente com a ex e o atual dela. Em determinado momento, os dois homens começaram a brigar por motivos ainda a serem esclarecidos.

O idoso então disse que começou a ser apedrejado pela vítima, pegando a cadeira para se defender, o acertando na cabeça.

Após passarem por atendimento médico, os homens foram levados para a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

