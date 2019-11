Idoso é assassinado a golpes de faca

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

Raimundo Nonato da Silva, de 66 anos, foi encontrado morto em sua residência, nesta sexta-feira (29), no município de Nova Andradina. Segundo apuração do site Nova News, relatam que o idoso foi assassinado com golpes de faca.

O filho da vítima foi até a casa e encontrou o pai caído com várias perfurações aparentemente provocadas por faca. O homem tinha várias perfurações pelo corpo.

Vizinhos disseram que não perceberam nada de anormal. Uma moradora da cidade chegou a relatar que só ficou sabendo do que aconteceu, quando o Corpo de Bombeiros chegou.

Raimundo era muito conhecido na cidade, principalmente por trabalhar nas proximidades do Banco do Brasil da cidade, onde vendia doces e outros produtos.

Uma investigação deve ser iniciada no intuito de descobrir o que ocorreu e quem teria sido o responsável pela morte do idoso.

