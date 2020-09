Idoso é assassinado com tiro no peito na Capital

Paulino José Gomes, de 62 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (12), no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. A vítima chegava em casa quando foi surpreendida com os disparos, um dos tiros teria atingido o peito da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, Paulino estava chegando em casa com sua sobrinha, em um carro. Quando eles pararam o veículo em frente da residência, a sobrinha foi abrir o portão enquanto o idoso fechava a janela do carro.

Foi quando um outro carro chegou e a sobrinha ouviu os disparos. Quando ela olhou para trás, o seu tio estava em frente ao cerro cambaleando. A jovem não conseguiu passar as caracteristicas do veículo nem quantas pessoas estavam no automóvel, pois foi prestar socorro ao tio Paulino.

O idoso não resistiu aos ferimentos. O caso é tratado pela polícia como homicídio qualificado pela traição, emboscada ou recurso que dificulte a defesa da vítima e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

