Idoso é assassinado e corpo é encontrado em plantação de milho em Ponta Porã

Idoso, de 87 anos, que não teve a identificação revelada, foi assassinado com vários golpes de facão na tarde deste domingo (19) em uma chácara em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima, foi encontrado em uma plantação de milho, cerca de 200 metros da residência na propriedade rural.

A vítima apresentava diversas perfurações pelas pernas, nas mãos, no peito e no pescoço, segundo consta no boletim de ocorrência. O facão utilizado no crime estava próximo ao corpo, com manchas de sangue e foi apreendido pela polícia.

Consta no registro policial que foram encontrados vestígios de sangue na residência e que se estenderam até a plantação, indicando que ele teria sido atacado ainda no imóvel.

Uma testemunha, vizinho da chácara, relatou que por volta das 14h30 de domingo, um indivíduo identificado como Rafael esteve em sua propriedade rural, bastante alterado, com um facão em punho e com uma faca menor na cintura, dizendo que havia encontrado o idoso morto no meio da plantação de milho.

Após relatar o fato, ainda disse que não poderia chamar a polícia, pois tinha problemas com a justiça, saindo em destino ignorado, onde não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Ponta Porã.

