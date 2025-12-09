Menu
Idoso é atingido por líquido corrosivo no rosto ao mexer em bateria de caminhão em Corumbá

Ele estava arrumando o equipamento e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para uma unidade de saúde da região

09 dezembro 2025 - 16h56Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Socorro de Autos SP)

Um homem de 67 anos sofreu queimaduras após a solução de uma bateria automotiva atingir seu rosto, pescoço e parte do tórax no fim da tarde desta segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, região do Porto Geral, em Corumbá.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o idoso fazia um ajuste na conexão da bateria do caminhão que conduzia quando a substância corrosiva espirrou. Ele teve queimaduras de 1º grau no rosto. Além de forte ardência nos olhos.

Apesar disso, a vítima estava consciente e orientada no momento do atendimento. A equipe realizou a limpeza da área atingida e os primeiros cuidados ainda no local. Depois, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica especializada.

Alerta

O Corpo de Bombeiros reforça que a solução presente em baterias automotivas é corrosiva e pode causar queimaduras químicas. Para evitar acidentes, a corporação orienta:

  • Utilizar óculos de proteção e luvas ao manusear baterias;
  • Evitar aproximar o rosto das conexões durante ajustes;
  • Manter distância de cigarros e faíscas, já que a bateria pode liberar gases inflamáveis;
  • Não ter contato direto com a solução em caso de vazamento;
  • Lavar imediatamente com água em abundância se houver respingos na pele ou nos olhos e procurar atendimento médico.

Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

