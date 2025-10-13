Menu
Polícia

Idoso é atingido por tiros de chumbinho em Anhanduí

Ele estava casa no momento que foi surpreendido pelos disparos

13 outubro 2025 - 15h43Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Idoso, de 61 anos, precisou ser socorrido após ser atingido por tiros de chumbinho durante a noite de domingo (12), na Rua dos Alcântara, localizada no Distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima estava em casa quando foi fechar o portão do imóvel. Enquanto executava a ação, ele foi atingido por dois disparos no tórax e um no braço.

Por conta do ferimento, o idoso precisou ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde passou pelo médico. A equipe então detalhou para os policiais que o homem não corre risco de morte.

Em seu relato, a vítima disse não saber quem seria o autor dos disparos. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.  

