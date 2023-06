Idoso é atropelado por motoentregador no Vila Rosa

Um idoso, de 68 anos, foi atropelado por um motoentregador, na tarde desta quarta-feira (7), na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Vila Rosa, em Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bomeiros, o idoso atravessava a via, no trecho entre a Rua Amazonas e a São Paulo, quando foi atingido pelo motociclista. Apesar do acidente, ele só teve escoriações e não se queixava de dores fortes.

Ao JD1, o motoentregador, de 36 anos, explicou que não viu o idoso, que atravessava a via com o semáforo aberto, e não conseguiu desviar a tempo, batendo a moto contra o idoso.

“Eu não vi ele, quando vi já estava em cima dele. Ele atravessou a rua, me falou que um carro deu a vez para ele, e eu vim pelo meio, só sei que quando eu vi eu estava em cima dele, aí eu bati de raspão nele”, comentou.

Os Bombeiros foram acionados e levaram o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino para avaliação médica, dada a idade. O motociclista afirmou que passa bem e recusou atendimento.

