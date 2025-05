Idoso é baleado por dupla após sair de conveniência em Corumbá

Idoso, de 67 anos, foi baleado durante a noite de quinta-feira (8), no cruzamento das ruas Joaquim Murtinho e Cabral, em Corumbá. Ele foi socorrido em estado grave.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a vítima e o enteado em uma conveniência, localizada na área central, bebendo com amigo da família. Em determinado momento, eles resolveram ir embora a pé.

No caminho para casa, os dois foram abordados por dois homens em uma moto Yamaha, de cor vermelha. Eles então atiraram duas vezes contra o idoso, o atingindo na região do tórax e do ombro. Na sequência, os atiradores fugiram em disparada.

Posteriormente, a vítima foi socorrida pelo enteado, que o carregou no colo até em casa e pediu ajuda para o cunhado, para levar o idoso até uma unidade de saúde. Ainda segundo o site, ele ficou internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa, consciente e com quadro estável.

Durante depoimento, a testemunha disse apenas se lembrar que o condutor da moto tinha entre 17 e 18 anos, era magro, alto e branco. Além disso, ele afirmou não saber qual arma foi utilizada pela dupla.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio simples na forma tentada e homicídio doloso, se o crime é praticado em concurso de duas ou mais pessoas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também