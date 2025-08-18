Menu
Polícia

Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital

O consumidor realizou o pagamento de R$ 500 pelo transporte do veículo e, diante do conflito envolvendo xingamentos, procurou a Polícia Civil

18 agosto 2025 - 11h11Vinícius Santos
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário CentroDelegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro   (Sejusp)

Um idoso de 63 anos registrou boletim de ocorrência na DEPAC-Centro após ser chamado de “caloteiro” por um suposto representante da empresa Ana Guinchos, na noite do último sábado (16), no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava com o automóvel com problemas mecânicos na BR-262, a cerca de 80 km da Capital, quando um guincho passou pelo local e ofereceu ajuda. 

O transporte do veículo até a residência do idoso foi negociado com o motorista, com valor estimado entre R$ 350 e R$ 400, fechado em R$ 500. A comunicação na rodovia estava prejudicada devido à falta de sinal telefônico. 

Ao chegar no endereço, um homem em um carro modelo Onix Branco, que se identificou como dono do guincho, iniciou discussão sobre o valor do serviço.

A vítima solicitou a nota fiscal do serviço, momento em que foi chamada de “caloteiro”. Testemunhas relataram que a Polícia poderia ser acionada, mas o suposto representante deixou o local antes da chegada da equipe.

No desentendimento, a vítima efetuou o pagamento em dinheiro de R$ 500 ao motorista do caminhão guincho. O caso foi registrado como injúria e será investigado pela Polícia Civil, já que a vítima manifestou interesse em representar contra o suposto agressor.

Outro Lado - Procurada pela reportagem, a empresa Ana Guinchos informou que ainda não possui detalhes sobre o ocorrido e que só se manifestará formalmente por meio de advogado “apenas quando formos notificados” [pela polícia]. O espaço para posicionamento segue aberto.

