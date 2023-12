Idoso é chamado de mal-educado por motorista de app e leva soco na boca na Capital

Idoso, de 64 anos, procurou a delegacia no final da tarde desta terça-feira (19) para denunciar um motorista de aplicativo que teria desferido um soco em seu rosto e o chamado de mal-educado, durante uma corrida em Campo Grande. A confusão aconteceu após a vítima ter sido acusada de não dar boa tarde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima solicitou uma corrida e embarcou no veículo, mas prontamente foi chamado de mal-educado pelo condutor, pois não teria dado boa tarde. Situação que foi se repetindo durante o trajeto.

Após chegar no destino, o idoso realizou o pagamento da corrida e ao desembarcar, notou que o motorista também desceu e logo viu que o suspeito partiu para cima, tentando o agredir e um soco atingiu sua boca. A confusão não evoluiu, porque a vítima estava acompanhada de uma pessoa que conseguiu intervir.

Dessa forma, ele buscou a delegacia e registrou a ocorrência, manifestando o desejo de representar contra o motorista de aplicativo.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia do centro de Campo Grande.

