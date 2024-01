Idoso é detido com revólver após dar tiros em terreno de Campo Grande

Idoso, de 79 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta sexta-feira (19) após ser visto com um revólver e efetuando disparos em um terreno na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande. Em sua justificativa, ele afirmou que pessoas haviam entrando em seu quintal.

Informações presentes no boletim de ocorrência apontam que populares decidiram ligar para a Polícia Militar após ouvirem os disparos. Ao chegar pelo local, rapidamente os militares visualizaram o idoso com a arma, uma vez que o muro seria baixo.

Verbalizando para que ele entregasse a arma, o suspeito prontamente atendeu as ordens e entregou o revólver com 4 munições intactas e uma deflagrada. Em sua versão, apontou que algumas pessoas invadiram seu terreno e efetuou os disparos, fazendo com que essas pessoas pulassem o muro e desaparecessem do local.

Durante a revista no local, foram encontradas mais duas cápsulas intactas e um valor em dinheiro em uma pasta pertecente ao idoso. Após a averiguação, o homem foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na delegacia de plantão.

