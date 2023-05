Idoso é encontrado abandonado e vivendo em condições insalubres no Monte Castelo

Durante a noite desta quarta-feira (10), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um idoso, de 82 anos, estaria vivendo em situação de insalubridade e teria sido abandonado pela própria família no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que o idoso é constantamente encontrado sob fezes na casa, não se alimentando adequadamente e que fica perambulando pelas ruas do bairro, sendo negligenciado pela família.

Ainda conforme o registro, quando os policiais chegaram até o local indicado, encontraram a porta da residência aberta e já sentiram um forte odor de fezes e percebeu o imóvel com certa insalubridade de vivência. Os militares chamaram pelo idoso, que respondeu autorizando a entrada dos policiais.

Em uma conversa com a vítima, que alternava momentos de lucidez, euforia, agressividade e desconexão da realidade, informou que uma de suas filhas mora com ele no andar de baixo da casa, já que ele fica no andar superior. Os policiais tentaram chamá-la, mas não havia ninguém no local.

Vistoriando alguns cômodos, os policiais conseguiram identificar a vítima e o número de telefone de sua filha, que o idoso conseguiu reconhecer pela foto.

A Polícia Militar encaminhou vídeos, mensagens e até tentou ligações com uma das filhas da vítima, mas ela chegou a receber as mensagens pelo aplicativo WhatsApp, mas não respondeu.

O idoso ficou sob os cuidados de vizinhos que ajudaram a denunciar o caso à polícia.

O caso foi registrado como deixar de prestar assistência ao idoso e abandono de incapaz, se a vítima é maior de 60 anos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também