Um idoso, de 68 anos, foi encontrado morto na manhã de sábado (16), em Três Lagoas, cidade a 334 quilômetros de distância de Campo Grande, ao lado de uma bicicleta e uma lata de cerveja.

Moradores acionaram a Polícia Militar após se depararem com o idoso caído ao lado de uma bicicleta, uma caixa de ferramentas e uma lata de cerveja. Ao chegarem no local, os militares constaram a morte do idoso.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade. Não foi possível determina uma causa da morte do idoso.

