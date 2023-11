Idoso é encontrado morto ao lado de maleta com mais de R$ 100 mil na Capital

Um idoso, de 73 anos, foi encontrado morto pela funcionária durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13), no bairro Monte Castelo, região norte de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um achado de cadáver. Ao chegar no local, fizeram contato com a funcionária da vítima.

Ela contou que chegou para trabalhar, por volta das 6h da manhã de hoje. Ela chamou pelo idoso, mas não teve resposta alguma. A mulher resolveu entrar no quarto, achando neste momento o patrão sem vida.

A mulher acionou então a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, indo até o local para fazer as apurações iniciais sobre a morte do idoso.

Dentro do quarto, as equipes encontraram uma maleta com R$ 159.210,00 e U$ 672,00. Além do dinheiro, tinha ainda um DVR (aparelho que armazena imagens de câmeras de segurança), um celular e um documento de identidade.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

