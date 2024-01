Idoso é encontrado morto com faca cravada no peito em Nioaque

O idoso Sidnei Ferreira de Souza, de 82 anos, foi encontrado morto pelo filho durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22), na casa onde morava no Bairro Monte Alto, em Nioaque.

Conforme as informações do site Nioaque News, o rapaz chegou em casa para visitar o pai, quando o encontrou caído na sala do imóvel. Ele tinha várias perfurações pelo corpo e uma faca cravada no peito.

Além disso, a porta da casa teria sido arrancada, não sendo localizada pelas intermediações.

Ele acionou a Polícia Militar, que fez o acionamento da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Os policiais agora trabalham para identificar e prender o suspeito do crime.

