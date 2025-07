Idoso é encontrado morto dentro de poço no quintal de casa em Jardim

Um idoso, ainda não identificado, foi encontrado morto, dentro de um poço, durante a manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Jardim. O caso aconteceu em uma casa da Rua Minas Gerais, na Vila Carolina.

Conforme as informações do site Jardim MS News, a irmã da vítima foi até o imóvel chama-lo para tomar um mate, porém, não o achou e ao olhar pelo local encontrou o idoso dentro do poço, localizado no quintal.

Ela então acionou o Corpo de Bombeiros, que ao chegar auxiliou na retirada do corpo do local. As equipes da Polícia Civil e da perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Apesar disso, não foram divulgadas informações a respeito do que teria provocado a queda.

