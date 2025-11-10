Menu
Polícia

Idoso é encontrado morto e seminu em residência do Jardim Monumento

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico

10 novembro 2025 - 13h54Luiz Vinicius
Perícia esteve no localPerícia esteve no local   (A Princesinha News)

Idoso, identificado como Justino Goes de Vasconcelos, de 65 anos, foi encontrado morto e seminu no começo da noite deste domingo, dia 9 de novembro, na própria residência, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha e recebia auxílio de um amigo, que teve contato com o idoso ainda na sexta-feira, dia 7.

Porém, o amigo decidiu verificar o que estava acontecendo, pois Justino ficou um tempo sem aparecer na casa. Assim, ao chegar no imóvel do idoso, percebeu que os chamados não eram respondidos e decidiu entrar na casa, visualizando a vítima no sofá, sem sinais vitais e seminu.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foi acionado, que notou uma pequena lesão no órgão genital do idoso, mas seria compatível com a presença de insetos no local e em razão do estado cadavérico.

A irmã da vítima compareceu ao local e ressaltou as autoridades que o irmão estava morando sozinho há dois meses e passou a recusar visitas, alegando que gostava de morar sozinho. Ela também disse que a vítima era etilista e cardíaca.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

