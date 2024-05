Idoso é encontrado morto em casa de Nova Andradina

João Alves Gondini, de 76 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta sexta-feira (17), em uma residência no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a vítima estava em casa quando foi encontrado por populares durante as primeiras horas da manhã.

A Polícia Militar foi acionada, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, que realizaram os trabalhos de investigação inicial a respeito do caso.

No local, os familiares notaram que alguns objetos estavam faltando no imóvel. Apesar da constatação da morte, não existem mais detalhes a respeito de como João tenha falecido.

