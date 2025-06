Idoso é encontrado morto em casa em condições insalubres no Bonança

Idoso, de 63 anos, identificado como Francisco Helio Castro André, foi encontrado morto no final da tarde desta terça-feira (17), na residência onde morava no Jardim Bonança, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava em rigidez cadavérica e óbito já teria ocorrido entre 12 e 18 horas do momento do achado.

Ainda consta no registro que a casa estava em condições insalubres e com indícios de abandono. O corpo estava sobre um sofá e não apresentava sinais de violência, apenas marcas cirúrgicas recentes.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal). Estiveram no local a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

