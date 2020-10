Idoso é encontrado morto em chiqueiro com os braços comidos por porcos em MS

Um idoso identificado como Luiz Veiga Vila, 61 anos, conhecido como Carlito, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (7), em uma situação chocante no chiqueiro de porcos no Assentamento Porto João André, em Brasilândia.

Conforme a ocorrência registrada na delegacia do município, um primo da vítima, foi até sua casa no assentamento pela manhã de ontem, e ao chegar no local não encontrou Carlito e foi embora para casa.



Ao chegar em casa, o primo da vítima conversou com sua mãe, quem apontou que Carlito não tinha o costume de deixar a porta da casa aberta e a televisão ligada ao sair do sítio. O primo resolveu voltar na propriedade no período da tarde e procurando pelos arredores do sítio, encontrou o corpo do idoso dentro do chiqueiro de porcos já sem vida e os animais já tinham devorado toda a carne dos dois braços da vitima.

Carlito morava sozinho no local e a Polícia Civil de Brasilândia investiga o caso.



