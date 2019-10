Idoso é encontrado morto em quintal de barraco

Priscilla Porangaba, com informações do RBETR

Venâncio de Oliveira, de aproximadamente 70 anos, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (23) no quintal de barraco as margens do prolongamento da rua Benjamin Constant saída para Dourados.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, ele foi encontrado por familiares sem vida no quintal ao lado do barraco.

De acordo com informações do delegado Guilherme Sariam, que esteve no local, o caso é tratado como morte a esclarecer.

Não foi constatado sinais de violência no corpo que foi removido e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados na manhã desta quinta-feira (24) para exames e determinar a causa morte.

A Polícia Militar foi acionada e logo depois a Civil e a perícia técnica de Dourados para apurar o caso.

