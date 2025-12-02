Menu
Polícia

Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande

Ele foi achado por um familiar, que havia ido até sua residência para lhe entregar comida

02 dezembro 2025 - 19h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)
Um homem de 63 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (1º) dentro de casa, na Vila Moreninha III, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ele morava sozinho em uma residência construída no mesmo quintal da casa da ex-mulher. Um familiar visitava o idoso todos os dias para levar o jantar.

Ao chegar nesta segunda, encontrou o homem deitado na cama e sem sinais vitais. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe apenas confirmou o óbito.

Ainda conforme o registro, não havia sinais de violência no local. A causa da morte será apontada por exames necroscópicos.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

