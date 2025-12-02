Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande

Um homem de 63 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (1º) dentro de casa, na Vila Moreninha III, em Campo Grande.
Segundo o boletim de ocorrência, ele morava sozinho em uma residência construída no mesmo quintal da casa da ex-mulher. Um familiar visitava o idoso todos os dias para levar o jantar.
Ao chegar nesta segunda, encontrou o homem deitado na cama e sem sinais vitais. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe apenas confirmou o óbito.
Ainda conforme o registro, não havia sinais de violência no local. A causa da morte será apontada por exames necroscópicos.
O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.
