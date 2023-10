Idoso é encontrado morto na frente de casa em Corumbá

O idoso, Sebastião de Jesus, de 80 anos, foi encontrado morto em frente a própria residência na região do Porto da Manga, em Corumbá, na terça-feira (24).

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o sobrinho da vítima contou a Polícia Militar que o tio foi avistado por um caminhoneiro, que sempre passa pela estrada do Porto da Manga. Além disso, o rapaz disse ainda que o tio morava sozinho no imóvel há muito tempo, pois trabalhava em uma fazenda e estaria no espaço cedido a ele, próximo a estrada.

Apesar da idade avançada, Sebastião tinha o costume de ir uma vez por mês até Corumbá para receber o benefício social e passava em sua casa, para visitar familiares, porém, fazia dois meses que não o via. Ele não tinha esposa e filhos.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, ao chegarem no local, as equipes encontraram corpo em avançado estado de decomposição.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na 1° delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Deixe seu Comentário

Leia Também