Polícia

Idoso é encontrado morto no fundo de lago em Terenos

O corpo dele estaria enroscado em algumas pedras quando foi localizado por um adolescente

04 setembro 2025 - 19h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Douglas Amaral/Noticidade)

Salviano Dias, de 61 anos, foi encontrado morto no fundo de um lago localizado no Assentamento Santa Mônica, localizado em Terenos, durante a tarde de quarta-feira (3).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava com o filho e alguns amigos dele no lago quando os meninos entraram para nadar. Em determinado momento, encontraram o corpo, preso a umas pedras.

Diante da situação, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso. Durante as verificações, o irmão de Salviano compareceu ao local, contando que estava com a vítima no lago durante a noite anterior, ou seja, na terça-feira (2).

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada, sem indício de crime, na Delegacia de Polícia Civil do município.

