Polícia

Idoso é encontrado morto por criança em terreno baldio de Sidrolândia

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML, onde passará por exame de necropsia

23 setembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de SidrolândiaDelegacia de Polícia Civil de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)

Antônio Donizete de Paula foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (22) no Assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

Conforme as informações divulgadas pelo site Sidrolândia News, a vítima estava caída em um lote na região, já em rigidez cadavérica, quando foi encontrado pelo filho de uma vizinha.

Diante da situação, as autoridades foram acionadas e quando chegou ao local indicado realizaram o isolamento da área. A suspeita inicial é de que a morte possa ter ocorrido por causas naturais, mas somente os exames periciais poderão confirmar. 

O foi então encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por necropsia. As circunstâncias permanecem indefinidas, e novas informações poderão surgir à medida que a investigação avançar.

