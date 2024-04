Idoso é encontrado morto, sangrando pela boca e com mordidas de cachorro nas pernas

Dioracildo De Lima Calças, de 67 anos, foi encontrado morto pelo irmão durante a manhã de quinta-feira (11), depois de ficar dois dias desaparecido. Ele estava sem vida na casa em que morava, localizada no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima estranhou o sumiço de dois dias. Diante disso, ele foi cedo até a casa do irmão. Ao chegar, ele conseguiu entrar e encontrar Dioracildo deitado na cama, já sem sinais vitais.

Ao olhar a vítima, ele notou que ele tinha sangramento na boca e nos ouvidos. Além disso, Dioracildo tinha marcas de mordidas de cachorros nas pernas. Para as autoridades, o irmão do homem disse que ele era alcoólatra, sendo que sempre provocava os cachorros de seu irmão, então os animais o atacavam com frequência.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, constatando o óbito. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também estiveram no imóvel, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

O fato foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também