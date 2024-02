Idoso é esfaqueado durante briga em bar no centro de Campo Grande

Idoso, de 68 anos, foi esfaqueado no rosto durante uma briga em um bar na região central de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (7). O suspeito, identificado como Valdinei de Oliveira Santos, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana por utilizar cacos de uma garrafa e ser visto com uma faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar nas proximidades das ruas Dom Aquino com Allan Kardec, quando se envolveu em uma discussão com o suspeito, onde houve a briga e o esfaqueamento, reportado para a GCM.

Com as características do suspeito, rapidamente as equipes conseguiram localizar Valdinei portando uma faca. Em sua versão, ele relatou que recebeu um tapa no rosto do idoso e que na hora revidou, desferindo golpes com o gargalo de uma garrafa no rosto da vítima.

No local foram apreendidos a faca que o suspeito portava e o gargalo utilizado na agressão, que haviam sido jogados no lixo pela proprietária do estabelecimento, que também havia confirmado a briga no bar.

Após os primeiros atendimentos para estancar o sangue feitos pela GCM, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa. O suspeito foi levado para a delegacia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

