Idoso é esfaqueado e agredido a pauladas em briga de família na Vila Marli

A vítima relatou para a guarnição que sofreu golpes de faca e golpes com pedaço de madeira, resultando em lesões no braço esquerdo, braço direito e ombro direito.

Ainda no registro, a Polícia Militar foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino para conversar com o idoso, que procurou ajuda por conta própria, onde ficou constatado que ele não corria risco de morte.

No boletim de ocorrência, não foi informado o grau de parentesco entre o agressor e o idoso. Contudo, uma familiar explicou que houve muitas discussões entre os familiares e a briga envolvendo as duas partes.

Idoso, de 66 anos, foi esfaqueado e agredido com várias pauladas na noite desta quarta-feira (23), durante um desentendimento familiar, na região da Vila Marli, em Campo Grande. O suspeito, de 34 anos, fugiu do local.