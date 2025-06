Idoso é esfaqueado no pescoço e acusa o amigo de ser autor do golpe em Campo Grande

Um idoso, de 74 anos, foi esfaqueado no pescoço ao descansar durante uma soneca pós-almoço na tarde de domingo (15), em uma casa localizada no Bairro Amambai, em Campo Grande. Segundo a vítima, o autor do golpe seria um amigo, que mora em sua casa.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço por volta das 15h53. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Mesmo com o ferimento no pescoço, o idoso contou que foi dormir após ingerir cervejas no almoço. Enquanto estava deitado, o amigo se aproximou dizendo que iria esfaqueá-lo no pescoço e desferiu o golpe na sequência.

Machucado e assustado com a situação, ele saiu correndo para o meio da rua, onde pediu para o vizinho ligar para as autoridades. A vítima foi socorrida e encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico especializado.

Enquanto isso, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia. Para o delegado, ele negou os fatos, dizendo estar que os dois teriam bebido vodka e cerveja, porém, após o almoço, cada um foi para seu quarto descansar. Em determinado momento da tarde, ele teria ouvido um grito e porta abrindo.

Ao olhar o amigo, viu o ferimento e o ajudou, já que é técnico de enfermagem. Enquanto tentava acionar o socorro, a vítima saiu correndo e gritando que teria sido esfaqueado pelo homem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

