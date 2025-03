Idoso Ã© esfaqueado por ciclista durante briga de trÃ¢nsito em TrÃªs Lagoas

Um idoso, de 73 anos, foi esfaqueado por um ciclista durante uma briga de trânsito ocorrido na tarde de sexta-feira (28), na Rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a vítima estava de carro quando quase colidiu com o rapaz, que estava em uma bicicleta elétrica.

Por motivos ainda não identificados, ele desceu da bicicleta sem dizer nada, sacou um canivete e golpeou o idoso, o acertando cinco vezes sendo dois no braço, dois no ombro e um no tórax.

Diante da situação, a vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade. Enquanto isso, o autor fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades.

