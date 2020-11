Idoso é espancado após bebedeira na Dom Aquino

Um idoso de 65 anos, foi socorrido nesta terça-feira (3) com vários ferimentos, depois de ser espancado após uma bebedeira com um desconhecido, na rua Dom Aquino, em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande.

Segundo o site JP News, populares acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer o idoso, que foi encontrado ensanguentado. Ele tinha vários ferimentos na cabeça, boca, braços e nariz. Aos socorristas, a vítima disse que não se lembrava de muita coisa, apenas, que estava bebendo com um homem e depois já estava no chão com ferimentos.

O idoso estava sem documentos e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não há informações sobre o autor do crime, e nem os motivos para as agressões.

