Polícia

Idoso é espancado após ser acusado de abusar de criança especial em Nova Andradina

A Polícia Civil vai investigar um possível crime de estupro de vulnerável

18 novembro 2025 - 14h38Luiz Vinicius
Idoso precisou ser levado ao hospital após as agressõesIdoso precisou ser levado ao hospital após as agressões   (Jornal da Nova)

Idoso, de 70 anos, foi detido após ser espancado por populares que o acusaram de abusar sexualmente de uma criança especial, de 6 anos, no Jardim Universitário, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Quem descobriu o caso foi a mãe da vítima, que relatou à Polícia Militar, que o filho chegou nervoso em casa, alegando ter sido chamado para dentro da residência do suspeito, onde teria ocorrido o ato.

Segundo o site Jornal da Nova, revoltados com a situação, rapidamente a caso viralizou entre os moradores e muitos foram até a casa do idoso, que acabou sendo agredido antes da chegada da polícia.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o suspeito ferido na residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Regional. 

A criança foi atendida pelos bombeiros militares e encaminhada ao Hospital Regional, onde passou por exames. Conforme o atendimento inicial, não foram constatadas lesões aparentes, mas foi indicada a realização de exames especializados para confirmação dos fatos, que a Polícia Civil aguarda para finalizar o caso.

A Polícia Civil vai investigar um possível crime de estupro de vulnerável.

