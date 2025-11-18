Idoso é espancado após ser acusado de abusar de criança especial em Nova Andradina

Idoso, de 70 anos, foi detido após ser espancado por populares que o acusaram de abusar sexualmente de uma criança especial, de 6 anos, no Jardim Universitário, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Quem descobriu o caso foi a mãe da vítima, que relatou à Polícia Militar, que o filho chegou nervoso em casa, alegando ter sido chamado para dentro da residência do suspeito, onde teria ocorrido o ato.

Segundo o site Jornal da Nova, revoltados com a situação, rapidamente a caso viralizou entre os moradores e muitos foram até a casa do idoso, que acabou sendo agredido antes da chegada da polícia.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o suspeito ferido na residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Regional.

A criança foi atendida pelos bombeiros militares e encaminhada ao Hospital Regional, onde passou por exames. Conforme o atendimento inicial, não foram constatadas lesões aparentes, mas foi indicada a realização de exames especializados para confirmação dos fatos, que a Polícia Civil aguarda para finalizar o caso.

A Polícia Civil vai investigar um possível crime de estupro de vulnerável.

