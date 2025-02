Idoso é espancado após ser acusado de suposto abuso contra crianças no Noroeste

Idoso, de 70 anos, foi espancado e amarrado com fios em um poste de energia, após ser acusado de ter supostamente abusado de crianças no Jardim Noroeste. As agressões contra o homem aconteceram na noite deste domingo (2).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e rapidamente soube da situação e das acusações que estavam sendo direcionadas para o idoso.

O homem foi encontrado amarrado com hematomas e inchaços na cabeça, apresentando também sangramento na boca, mas não sabendo informar o que havia ocorrido, pois estava desorientado.

A polícia informou que não encontrou qualquer testemunha que pudesse dar detalhes sobre o fato, apenas o idoso amarrado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

