Idoso é espancado com barra de ferro até a morte no Aero Rancho

Claudionor Lopes dos Santos, de 67 anos, foi espancado até a morte após receber golpes de barra de ferro no final da noite deste domingo (30), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Pelo menos três suspeitos são procurados pelas forças de segurança e a motivação ainda é apurada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua casa na rua Galeão, quando os três suspeitos chegaram. Conforme uma testemunha, o trio teve um desentendimento com o idoso e logo passaram a agredi-lo de forma violenta com golpes na cabeça.

Na sequência, os três suspeitos quebraram vários móveis da residência, televisão, armários e o vidro do carro do idoso que estava estacionado na garagem. Logo após o crime, os três fugiram e estão sendo procurado pela Polícia Civil e Polícia Militar.

Enquanto apuravam detalhes do homicídio, militares e a delegada de plantão, Joilce Ramos, visualizaram uma vasta quantidade de mercadorias e objetos armazenados nos cômodos da residência de Claudionor.

Na avaliação foram encontrados 113 unidades de patins infantil, 10 volumes de patins, 3 caixas de patinete, 5 volumes de barraca, considerados produtos de descaminho. Após a verificação, os materiais foram apreendidos pela Polícia Militar.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e descaminho na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

