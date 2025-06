Idoso é espancado em roubo e socorrido em estado grave em Campo Grande

Idoso, de 82 anos, foi violentamente espancado com chutes e teve a cabeça direcionada ao chão por um rapaz, até então desconhecido, durante um assalto durante o domingo (1°), nas proximidades de um motel, no Guanandi, em Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada desse rapaz e inicialmente tentaram entrar em um motel, mas foram barrados pela recepcionista.

A funcionária, inclusive, chamou a Polícia Militar e explicou que os dois apresentavam odor etílico e comportamento agitado. Como estava sozinha, barrou a entrada e os dois se dirigiram até a outra entrada do estabelecimento.

Ainda para a polícia, a mulher disse que viu o momento em que o idoso e o rapaz entraram em vias de fato, mas o suspeito passou a desferir chutes na cabeça do idoso, e batendo a mesma contra o chão, deixando a vítima inconsciente. Após as agressões, o suspeito fugiu do local com os pertences e carros da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Os militares foram informados que a vítima estava em estado grave.

O caso foi registrado na Polícia Civil como roubo.

