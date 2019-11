Idoso é fechado, derrubado por ladrões e tem moto "zero km" roubada

Um idoso, de 65 anos que terá a identidade preservada, foi assaltado no Jardim Clímax em Dourados. A vítima teve a motocicleta Honda XRE ano 2019 prata, com placas QAP-7956, roubada nessa sexta-feira (15).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista, morador no Roma 1, seguia pela avenida Marcelino Pires por volta das 19h30, quando no cruzamento com a José Correia de Almeida três homens em duas motos fecharam ele, fazendo-o parar.

Os bandidos exigiram que ele descesse e entregasse o veículo. O motociclista ainda resistiu tentando fugir, mas foi derrubado da moto e teve o veículo levado pelos assaltantes.

O caso foi comunicado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e até o fechamento desta matéria não havia informações sobre a recuperação do veículo.

