Idoso é ferido com golpes de foice pelo irmão em Campo Grande

Idoso, de 62 anos, procurou atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino após ser atingido por golpes de foice desferidos pelo seu irmão, de 67 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (18), na Vila Neusa, em Campo Grande.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência, apontam que a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da unidade de saúde para coletar detalhes sobre um idoso, que chegou com ferimentos nas duas mãos e aguardava pelo atendimento.

No local, os militares conversaram com a vítima, que explicou que se envolveu em uma briga com seu irmão e ele teria desferido golpes de foice contra ele. Contudo, não foi informado o motivo da briga.

A polícia se deslocou até a casa da vítima, mas não conseguiu encontrar o suspeito dos golpes.

O caso foi registrado como lesão corporal praticada na delegacia de plantão.

