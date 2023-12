Idoso é flagrado estuprando a neta de 7 anos em Fátima do Sul

Idoso, de 62 anos, foi preso dias depois de ser flagrado estuprando a própria neta, de apenas 7 anos, na cidade de Fátima do Sul. Ele estava foragido desde a última sexta-feira (15), mas acabou sendo localizado e detido durante as primeiras horas da manhã de hoje (20).

Conforme as informações policiais, depois da denúncia foi montada uma operação da Polícia Civil envolvendo equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, 1º DP e Delegacia de Vicentina, além das viaturas do 14º Batalhão da Polícia Militar.

Na sexta-feira, dia do crime, o homem teria sido flagrado pela esposa abusando da criança. Por conta disso, ele chegou a fugir da residência, ficando escondido no meio do mato.

Porém, foi detido pelos policiais, sendo encaminhado à cadeia pública de Fátima do Sul. O idoso foi ainda indiciado por estupro de vulnerável majorado.

