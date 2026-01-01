Idoso é flagrado se masturbando próximo a crianças no Jardim Tarumã

Idoso, de 67 anos, foi preso durante a noite desta quarta-feira, dia 31, após ser flagrado se masturbando próximo a crianças na rua Mariano, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Ele chegou a se esconder em um terreno baldio, onde também teria praticado o ato obsceno, até ser contido por populares que o entregaram para a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, inicialmente, o suspeito estava em uma motocicleta e parou na rua, próximo a um local de considerada aglomeração de crianças, e passou a realizar gestos obscenos, inclusive, de masturbação.

Posteriormente, ele foi até um terreno baldio e passou a se masturbar novamente, chegando a mostrar o órgão genital por meio de uma abertura no muro do terreno.

Populares perceberam a ação e partiram para cima para detê-lo até a chegada da Polícia Militar, que realizou a detenção e encaminhou o indivíduo até a delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno.

