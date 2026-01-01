Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Idoso é flagrado se masturbando próximo a crianças no Jardim Tarumã

Populares conseguiram deter o homem até a chegada da Polícia Militar

01 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Idoso fazia masturbação perto de criançasIdoso fazia masturbação perto de crianças   (Pixabay)

Idoso, de 67 anos, foi preso durante a noite desta quarta-feira, dia 31, após ser flagrado se masturbando próximo a crianças na rua Mariano, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Ele chegou a se esconder em um terreno baldio, onde também teria praticado o ato obsceno, até ser contido por populares que o entregaram para a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, inicialmente, o suspeito estava em uma motocicleta e parou na rua, próximo a um local de considerada aglomeração de crianças, e passou a realizar gestos obscenos, inclusive, de masturbação.

Posteriormente, ele foi até um terreno baldio e passou a se masturbar novamente, chegando a mostrar o órgão genital por meio de uma abertura no muro do terreno.

Populares perceberam a ação e partiram para cima para detê-lo até a chegada da Polícia Militar, que realizou a detenção e encaminhou o indivíduo até a delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -
Polícia
Jovem é preso após agredir idoso com faca em residência no Jardim Leblon
Imagem ilustrativa
Polícia
Denúncia leva PM a resgatar cachorro abandonado há semanas em casa do Silvia Regina
Santa Casa da Capital
Polícia
Rapaz é roubado e tem perna quebrada por ladrões no Jardim Centro Oeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Capacete da vítima chegou a ser levado
Polícia
Polícia prende jovem que tentou matar mototaxista durante corrida em Dourados
Escola onde quase aconteceu o furto
Polícia
Guarda impede furto de escola e atira contra ladrão no Jardim Canguru
Homem foi preso em flagrante
Polícia
Motociclista é preso por apalpar nádegas de mulher na Vila Planalto
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Polícia
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ mantém advogada de MS em prisão domiciliar por ligação com o PCC
Vítima foi morta de forma cruel
Polícia
Homem é assassinado com 18 tiros por dupla em motocicleta em Ponta Porã

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa