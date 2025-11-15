Menu
Polícia

Idoso é furtado após dar carona a duas mulheres durante chuva em Nova Andradina

Durante o trajeto, segundo o idoso, a passageira mais magra passou a abraçá-lo e a tentar beijá-lo

15 novembro 2025 - 17h32Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Jornal da Nova)

Um idoso de 77 anos procurou a Delegacia de Polícia de Nova Andradina nesta sexta-feira (14) para registrar o furto de R$ 500 e documentos pessoais. Segundo ele, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (13), após oferecer carona a duas mulheres durante uma forte chuva.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso dirigia sua caminhonete Chevrolet D10 por volta das 18h, na saída para o distrito de Nova Casa Verde, quando percebeu duas mulheres acenando por ajuda em frente a um hotel. Sensibilizado, decidiu parar.

As mulheres foram descritas como morenas claras e de estatura mediana. Uma delas tinha porte mais robusto; a outra, magra, usava blusa rosa curta e calça jeans. Durante o trajeto, segundo o idoso, a passageira mais magra passou a abraçá-lo e a tentar beijá-lo. Ele disse ter rejeitado as investidas.

Pouco depois as duas pediram para descer do veículo. O idoso só percebeu o furto ao chegar em casa, quando notou que o dinheiro e seus documentos, guardados no bolso da calça e em uma blusa de frio, haviam sumido. Ele acredita que o crime ocorreu enquanto era distraído pela mulher dentro da caminhonete.

O local onde ele parou para dar carona possui câmeras de segurança, que podem ter registrado o momento em que as suspeitas entraram no veículo. As imagens devem auxiliar a Polícia Civil na identificação das mulheres e na investigação do caso.

