Menu
Menu Busca terça, 10 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso é mordido por cachorro na Vila Margarida

O animal teria conseguido escapar da casa em que mora durante uma distração da tutora

10 fevereiro 2026 - 14h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (TheOtherKev/Pixabay)

Um idoso de 76 anos ficou ferido após ser mordido por um cachorro na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Bataguassu, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, familiares informaram que o idoso estava em frente à residência quando foi atacado pelo cão de um vizinho. O animal teria escapado após um descuido da tutora.

A vítima sofreu uma lesão na perna esquerda e foi levada por um neto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico. O registro policial aponta ainda que o idoso faz acompanhamento psiquiátrico.

A responsável pelo cachorro relatou aos policiais que o animal saiu pelo portão e avançou contra o idoso. Ela foi detida e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipamento foi furtado em Jateí e recuperado em Caarapó
Polícia
Polícia Civil recupera pá carregadeira avaliada em R$ 685 mil em Caarapó
Arma apreendida na ação
Polícia
Mulher é mantida em cárcere por uma semana sob ameaças e agressões na Capital
Motociclista que morreu ao bater em caminhão é identificado
Polícia
Motociclista que morreu ao bater em caminhão é identificado
Operação aconteceu em Corumbá
Polícia
Tráfico de drogas é alvo de ação da Polícia Federal em Corumbá
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Crimes aumentaram
Polícia
Denúncias de crimes cibernéticos crescem 28% em 2025, mostra Safernet
Imagem ilustrativa | Polícia investiga o caso
Polícia
Rapaz é morto com golpes de canivete em saída de conveniência em Naviraí
Operação acontece em MS e SP
Polícia
Operação da PF bloqueia R$ 360 milhões de organização criminosa em MS e SP
Ilustrativa
Polícia
Homem é preso por estuprar crianças de 5 e 8 anos em Dourados
O csao foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Adolescente morre afogado em lago de Miranda

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano