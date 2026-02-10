Idoso é mordido por cachorro na Vila Margarida

Um idoso de 76 anos ficou ferido após ser mordido por um cachorro na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Bataguassu, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal culposa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, familiares informaram que o idoso estava em frente à residência quando foi atacado pelo cão de um vizinho. O animal teria escapado após um descuido da tutora.

A vítima sofreu uma lesão na perna esquerda e foi levada por um neto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico. O registro policial aponta ainda que o idoso faz acompanhamento psiquiátrico.

A responsável pelo cachorro relatou aos policiais que o animal saiu pelo portão e avançou contra o idoso. Ela foi detida e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

