Idoso é morto a facadas por 'conhecida' em Porto Murtinho

O idoso Sebastian Alarcon, de 75 anos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada desta quarta-feira (2), na própria residência em Porto Murtinho - a 438 quilômetros de Campo Grande. A suspeita seria uma conhecida, de 39 anos.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h10 da madrugada, na rua Aderbal de Carvalho. A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação de homicídio e constatou a veracidade da denúncia ao chegar no local.

A vítima foi encontrada na residência onde morava, com sinais de esfaqueamento pelo corpo. Uma testemunha que convivia com o idoso, relatou que uma mulher, conhecida como Guilhermina Chaparro, seria a autora do crime, mas que ela havia fugido do local.

Diligências foram realizadas, mas até o momento, a mulher não foi localizada. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e não há detalhes sobre a motivação para o crime.

