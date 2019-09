idoso é multado por queimar 20 árvores nativas e explorar madeira

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã autuou um assentado, de 64 anos, em R$ 6 mil por incendiar árvores para depois derrubá-las e explorar a madeira.

A ação aconteceu durante operação nas propriedades rurais do município de Nova Andradina.

Os PMAs localizaram no final da tarde dessa segunda-feira(23), na propriedade do infrator, que não foi idenfiticado, localizada no Assentamento Teijim, 20 árvores nativas incendiadas no tronco em uma área de pastagem.

Segundo o acusado, ele havia queimado as árvores para matá-las e, depois de secas, derrubá-las e explorar a madeira. As atividades foram interditadas.

O acusado foi autuado administrativamente e multado em R$ 6 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê seis meses a um ano de detenção.

