Idoso é pisoteado por cavalo após cair durante o trabalho em fazenda de Pantanal

Um idoso, de 65 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido após cair do cavalo e ser pisoteado na Fazenda São Judas, na região do Pantanal do Abobral, distante cerca de 150km da área urbana de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 12h da tarde de ontem (9). No local, a vítima recebeu os primeiros socorros antes de ser transportada para o Pronto-Socorro Municipal.

Ele contou que estava no meio da lida, no campo, quando acabou caindo e foi pisoteado. Apesar disso, ele estava consciente e orientado, com várias escoriações pelo corpo e uma fratura na perna direita.

