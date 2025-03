Idoso Ã© preso ao se masturbar na frente de crianÃ§as em MS

Um homem de 62 anos, foi preso, após ser flagrado praticando atos obscenos em frente à crianças, na Rua Treze, Centro de Chapadão do Sul.

Conforme relatado por testemunhas que acionaram a Polícia Militar, na noite de sábado (22), o autor estava se masturbando na rua onde estavam os menores. O caso só foi divulgado nesta segunda-feira (24).



A guarnição compareceu no local, encontrou e identificou o autor, que foi preso e encaminhado para delegacia de polícia para as devidas providências.

Vale lembrar, que, conforme o Art.233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, pode resultar em detenção, de três meses a um ano, ou multa.

