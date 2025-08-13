Idoso é preso ao ser flagrado estuprando cadela em calçada de Nova Andradina

Idoso, de 81 anos foi preso em flagrante ao ser visto praticando o crime de zoofilia com uma cadela em uma calçada da rua Arthur da Costa e Silva, esquina com a José Pereira Sobrinho, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, moradores detalharam que o homem estava andando com o animal pelas ruas desde as primeiras horas da manhã de hoje.

Já no começo da tarde, ele foi visto na frente de uma casa, com as calças abaixadas, em posição sugestiva de ato sexual com o animal. Mesmo depois de ser visto, ele negou o crime.

Porém, testemunhas afirmaram que a cadela apresentava ferimentos visíveis na região genital. Diante da situação, ela foi resgatada ONG de proteção animal, recebendo os primeiros cuidados antes de ser levada a um local especializado.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, prendendo o homem e o encaminhando à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Se comprovado que os maus-tratos, ele pode ser condenado de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais. Por se tratar de um crime contra cachorro, a pena pode ser superior a 2 anos, não é cabível fiança na Delegacia, sendo necessária decisão judicial para eventual liberdade provisória.

O idoso passará por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se ele continuará preso ou poderá responder em liberdade ao processo.

Zoofilia ainda não é crime específico – Atualmente, a prática de zoofilia no Brasil é enquadrada como forma de maus-tratos. Porém, tramita no Senado o Projeto de Lei 1.494/2021, que propõe a tipificação do abuso sexual contra animais como crime específico. A proposta já foi aprovada na CMA (Comissão de Meio Ambiente), com parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), e agora segue para análise na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

