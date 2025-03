Idoso Ã© preso ao ser flagrado estuprando cadela em rua de Aquidauana

Um idoso, identificado como José Aparecido da Silva, de 67 anos, foi preso depois de ser flagrado estuprando uma cadela na cidade de Aquidauana. O caso aconteceu na quinta-feira (7).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, o ato foi flagrado por populares que viram e filmaram o idoso cometendo o crime no meio da rua. A Polícia Militar foi rapidamente acionada.

Ao chegar no local indicado, encontraram o suspeito com a região genital suja com pelos, evidenciando ainda mais o crime.

Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

