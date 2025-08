Idoso é preso após pitbull atacar e matar cadela durante passeio em Campo Grande

Homem, de 63 anos, foi levado para a delegacia após sua cadela da raça pitbull atacar e matar uma poodle em uma praça localizada na Rua Lenir Flores Bergonzi, na região do Bairro Jardim Panama, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (1°).

Conforme o boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada ao chegar no endereço indicado encontrou a poodle com uma lesão grave no tórax, já sem vida. Nas proximidades do corpo, os militares avistaram a pitbull.

O tutor do animal morto contou que saiu para passar com a cachorrinha, como fazia todas as manhãs. Porém, durante o passeio, eles foram surpreendidos pelo ataque, que só parou quando alguns populares interferiram e separaram os dois.

Vendo que o homem estava muito abalado, uma testemunha recolheu a poodle e a encaminhou para uma clínica veterinária, para que o corpo fosse tratado da maneira correta.

Enquanto isso, o tutor da pitbull apareceu e a guardou dentro de casa. Ele contou que a cachorra pode ter escapado enquanto sua esposa saiu para ir ao trabalho, não notando que o animal estava para fora.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e será investigado.

