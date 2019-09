Idoso é preso por abusar de menina deficiente em troca de doce

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de aliciar e estuprar crianças e adolescentes em Sete Quedas. O caso só foi divulgado nessa segunda-feira (23) pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na quinta-feira (19), mas o idoso já era alvo de investigação sob suspeita de cometer abusos sexuais contra crianças e adolescentes da cidade.

Na quinta, ele foi até um supermercado com uma adolescente de 15 anos portadora de deficiência mental. No local, o suspeito comprou doces e, na rua, começou a passar a mão no corpo da menina. A polícia foi acionada e o idoso localizado no centro da cidade com parte dos doces que havia comprado.

Ainda segundo a polícia, o idoso costumava comprar doces para atrair as vítimas. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

